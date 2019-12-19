بالصور .. الصدر يشارك بالذكرى السنوية لوفاة السيد محمود الهاشمي في ايران

2019/12/19 | 23:20 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد جانب من حضور الصدر لمجلس الذكرى السنوية لوفاة السيد محمود الهاشمي في ايران.

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