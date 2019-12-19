متظاهرو التحرير يرفضون ترشيح وزير الاتصالات الأسبق محمد علاوي لرئاسة الوزراء

2019/12/19 | 23:20 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد قال مراسل "كلكامش برس" ان متظاهري ساحة التحرير ردوا على مساعي الاحزاب السياسية بشان ترشيح وزير الاتصالات الاسبق ، محمد علاوي ،بالرفض اسوة بمن سبقه من مرشحي الاحزاب واضاف بان منشورات انتشرت في الساحة تعلن رفض المتظاهرين لعلاوي .

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