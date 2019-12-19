منتخبنا الوطني لليد يخسر أمام مصر وديا

2019/12/19 | 23:21 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الغد برس:

فاز منتخب مصر لكرة اليد، على نظيره المنتخب الوطني بنتيجة 40-18، في المباراة الودية الثانية التي جمعت بينهما اليوم الخميس بالمركز الأولمبي.

وجاءت هذه المباراة في إطار إستعدادات المنتخب المصري لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية بتونس، العام المقبل.

وكان المنتخب المصري حقق أيضا الفوز أمس الأربعاء على نظيره العراقي، بنتيجة 26-20.

ومن المقرر أن يخوض الفراعنة معسكر إعداد خارجي خلال الأيام المقبلة بصربيا، ومن بعده بالسويد مع خوض 4 وديات، قبل العودة القاهرة والاستعداد الأخير للسفر إلى تونس يوم 14 يناير/ كانون الثاني المقبل.

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