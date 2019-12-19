بالصور..وفد الشرطة يصل السعودية لملاقاة الشباب في دوري ابطال العرب

2019/12/19 | 23:21 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

وصل وفد نادي الشرطة الى مقر إقامته في السعودية.

وسيلتقي القيثارة نظيره الشباب السعودي في ربع نهائي دوري ابطال العرب.

والشرطة هو ممثل العراق الوحيد بعد خروج الجوية في الدور الماضي على يد مولودية الجزائر.

وتأهل الشرطة على حساب نوذيبو الموريتاني بعد تغلبه عليه في المبارتين.

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