التجارة تنفي إلغاء الدورة 46 لمعرض بغداد الدولي

2019/12/19 | 23:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة التجارة، اليوم الخميس، إلغاء الدورة 46 لمعرض بغداد الدولي، موضحة تأجيلها إلى إشعار آخر بحسب قرار مجلس الوزراء نتيجة للظروف الطارئة التي تشهدها البلاد.

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