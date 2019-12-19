قيادي في سائرون يطالب بتدخل فوري لإيقاف الهجمات الصاروخية التي تتعرض لها أبي صيدا

2019/12/19 | 23:28 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ ديالى

طالب رئيس تحالف سائرون في محافظة ديالى، برهان المعموري، الخميس، القيادات العسكرية بالتدخل ا...





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