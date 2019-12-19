شاهد: تظاهرات العراق بعيون المانية.. مطالب وبيت كبير وخدمات مجانية

2019/12/19 | 23:31 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت قناة (DW) الألمانية تقريراً عن تظاهرات ساحة التحرير، فيما أظهرت لقطات وصفت فيها الساحة بالبيت الكبير وقالت ان الخدمات في الساحة تقدم للمتظاهرين بشكل مجاني ودون مقابل .

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