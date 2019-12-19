بوتين لا يعتقد بنهاية حكم ترمب

2019/12/19 | 23:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، إن اجراءات عزل دونالد ترامب تستند إلى أسس “مختلقة”، مضيفًا أنه لا يعتقد أنها تنذر بقرب نهاية حكم الرئيس الأميركي.وقال بوتين بعد أن صوت مجلس النواب لصالح توجيه اتهامات باستغلال السلطة إلى ترامب، وعرقلة عمل الكونغرس، إن الاتهام “لا يزال يتعين أن يمر عبر مجلس الشيوخ حيث يتمتع […]

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