العبودي: يجب اختيار رئيس الوزراء من عراقيي الداخل ومن غير مزدوجي الجنسية

2019/12/19 | 23:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب النائب عن كتلة صادقون نعيم العبودي، باختيار رئيس الوزراء من عراقيي الداخل.وأكد العبودي في تغريدة على تويتر، ان المرحلة الحالية تحتاج رئيس وزراء عاش معاناة العراقيين، ومن أصحاب الكفاءة والقدرة على تحمل المسؤولية، مشددا على ان يكون اختيار … Readmore

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