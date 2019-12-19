كتلة نيابية: 170 نائباً يرشحون علاوي لرئاسة الحكومة.. برهم صالح داعم لذلك

2019/12/19 | 23:49 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق أعلنت كتلة #بيارق_الخير البرلمانية، اليوم الخميس، إن 170 نائباً قدموا #محمد_توفيق_علاوي إلى رئيس الجمهورية #برهم_صالح، كمرشح لتشكيل الحكومة الجديدة “بالتشاور مع #المتظاهرين”.وقال #محمد_الخالدي رئيس الكتلة في […]

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