محمد العثماني - النّضال الجماعي ضدّ مُخطّط التّعاقد وقانُون الإضراب وقّانون الإطار ضَرورةٌ نضاليّةٌ مُلحّةٌ

2019/12/19 | 23:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_العثماني مداخلة محمد العثماني بندوة النقابة الوطنية للتعليم /كدش فرع أكدز الأحد 8 دجنبر2019.1- تعديات تهدد مكاسب شغيلة التعليم والمدرسة العموميةأ- مخطّط التعاقد:التّعاقد مُخطط استراتيجي لتدمير المدرسة العمومية، فرضته الدولة للهجوم على مكتسبات الشغيلة والتملص من التمويل العمومي للخدمات الاجتماعية تنفيذا لتوصيات وقرارات المؤسسات المالية العالمية أساسا البنك العالمي وصندوق النقد الدولي......

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