قحطان المعموري - بعد مائة عام على جريمة قتلها .... المانيا تستذكر روزا لوكسمبورغ

2019/12/19 | 23:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #قحطان_المعموري ترجمة : قحطان المعموريأمسك نيجار محسني زهرة قرنفل حمراء منتظراً و بصبر تحت سماء باردة ورطبة بينما كان طابور الانتظارالطويل يسير ببطء نحو قبر روزا لوكسمبورغ .قال الإيراني البالغ من العمر 54 عامًا: " ببساطة أريد أن أقدم احترامي لهذه المناضلة الكبيرة ، إنها تعطيني القوة والدافع لمواصلة الإيمان بالكفاح من أجل العدالة الاجتماعية.إزدانت السجادة المؤدية الى قبرالزعيمة الثورية روزا لوكسمبورغ......

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