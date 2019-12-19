الجرذ الثالث وإبتكار فنون جديدة للإستحمار !

2019/12/19 | 23:50 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احمد الحاج إن إرتفاع وتيرة إغتيال وإختطاف النشطاء بشكل لافت في الآونة الأخيرة لدليل دامغ على هزيمة “الجرذ الثالث ” وما إصرار الجماهير المنتفضة الغاضبة على التظاهر السلمي برغم عمليات […]

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