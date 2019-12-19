اشتباكات بين البيشمركة وداعش بعد تسلله الى احدى القرى الكردية في مخمور

2019/12/19 | 23:59 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - نينوى

أفاد مصدر امني، الخميس، بان مجموعة من عناصر داعش تسللت الى احدى القرى الكردية في قضاء مخمور شرقي مدينة الموصل.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "مجموعة من عناصر تنظيم داعش تسللت مساء الخميس، الى احدى القرى الكردية في حدود قضاء مخمور".

وأضاف، أن "قوات البيشمركة تصدت لعناصر داعش، وحصلت اشتباكات بين الطرفين".

بغداد اليوم ـ ديالى

طالب رئيس تحالف سائرون في محافظة ديالى، برهان المعموري، الخميس، القيادات العسكرية بالتدخل الفوري لإيقاف الهجمات الصاروخية التي تتعرض لها ناحية أبي صيدا وتوفير الحماية للأهالي.

وقال المعموري في بيان تلقته (بغداد اليوم)،

بغداد اليوم - كربلاء

أعلنت قيادة شرطة محافظة كربلاء، الخميس، القبض على مجموعة من ’’فريق مكافحة الدوام’’ بتهمة تهديد السلم المجتمعي.

وقالت القيادة في بيان، إنه "ضمن الواجبات الامنية التي تنفذها مفارزنا المن

بغداد اليوم _ بغداد

قال مصدر حكومي في محافظة ديالى، االخميس 19-12-2019، إن "حمام دم، وانهيارا أمنيا حادا" تشهده ناحية أبي صيدا حالياً بسبب اشتباكات عشائرية تستخدم فيها أسلحة ثقيلة "ما يتطلب تدخلاً فورياً من بغداد"،

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