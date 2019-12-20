منظمة خطوة: الإفراج عن صبي في الـ16 بكفالة بعد تعرضه للاعتقال والتعذيب في ايران

2019/12/20 | 00:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت منظمة خطوة المعنية بحقوق الانسان في إيران، عن إطلاق السلطات الإيرانية، سراح صبي بعد أكثر من شهر على اعتقاله وتعرضه للتعذيب.

وأشارت المنظمة في بيان، الى إفراج السلطات عن الصبي سينا محمديان، البالغ من العمر ستة عشر عاما، بكفالة مالية تقدر بمئتي مليون ريال، بعد ان اعتقلته القوات الامنية في اليوم الأول من التظاهرات التي شهدتها البلاد الشهر الماضي، مبينة ان الصبي نقل بعد اعتقاله الى مكان مجهول، من دون إبلاغ ذويه، وتعرض الى انتهاكات لحقوق الانسان، شملت التعذيب من قبل المحققين، والحرمان من العناية الطبية.

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