جمال احمد - حول انتفاضة أكتوبر- تشرين الأول - العراقية

2019/12/20 | 00:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جمال_احمد الطبقات في الانتفاضة العراقية :ان بدء انتفاضة أكتوبر بمظاهرة طلابية للخريجين له دلالتها خاصة ، حيث ان هذه الفئة من الطبقة العاملة قد صرفت سنين من عمرها وتكلفت بمصاريف باهضة وفي النتيحة لا تحصل على موقع للعمل ولا ترى اية نور لمستقبلها.وهذه الصورة قد اثرت سلباً على الاخرين بأن يتركوا المقاعد الدراسية مبكرا وينخرطوا في سوق العمل من اسوء ابوابها والقبول بشروط عمل سيئة وأجور متدنية وساعات عمل طويل......

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