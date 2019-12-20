رياض حسن محرم - عام على ثورة الشعب فى السودان .. خبرات ودروس

2019/12/20 | 00:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رياض_حسن_محرم لم تأت ثورة ديسمبر 2018 من فراغ، بل سبقتها مجموعة من الهباّت والإنتفاضات والثورات أكسبتها خبرات متراكمة عبر السنين، ما جعل الشعب السودانى يملك رصيدا متميزا من التجارب وضعه على قمة صنع الثورات السلمية فى العالم العربى وإفريقيا على السواء، ليس نضالا سلبيا على طريقة "غاندى"، ولكن كفاح جماهيرى منظم يصل الى العصيان المدنى الشامل، واضعا مجرى مستقل فى إطار ثورات التحرر الوطنى فى العالم.أول هذه الهبات......

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