الحشد الشعبي يعثر على وثائق وأدلة تخص ودائع داعش في الأنبار

2019/12/20 | 00:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أكد قائد عمليات الحشد الشعبي في الأنبار قاسم مصلح، الخميس، تأمين المناطق الصحراوية التي تربط العراق مع الأردن وسوريا والسعودية، وأعلن عن ضبط وثائق وأدلة تثبت حجم ودائع داعش المالية.

وقال مصلح في تصريح نقله موقع الحشد، إن "الحشد الشعبي في غربي الأنبار بتعاون مستمر مع القوات الأمنية الأخرى في العمل على تأمين المناطق الصحراوية الشاسعة، التي تربط العراق بدول الجوار، بسبب خطورة تلك المناطق، والخوف من تسلل تلك المجاميع الإرهابية عبرها".

وأضاف، أن "قوات الحشد خاضت مع باقي صنوف القوات الأمنية العراقية ثلاث مراحل من عملية ثأر الشهداء وستبدأ بالمرحلة الرابعة قريبا"، مشيرا إلى أن "آخرها كانت لقواتنا بالتعاون مع قوات حرس الحدود".

وأشار إلى أن "قوات الحشد تمكنت من تفجير بعض المضافات للعدو، والعثور على وثائق وأدلة تثبت حجم الودائع المالية التي كانت في حوزة عصابات "داعش" الإرهابية في المنطقة".

بغداد اليوم - البصرة

اعلنت قيادة شرطة البصرة، اليوم الخميس، تنفيذ 10 وامر قبض بحق مطلوبين للعدالة وفق مواد قانونية جنائية ومخالفات.

وذكرت القيادة في بيان ان "مفارز شرطة البصرة تمكنت من تنفيذ 10اومر قبض بحق مطلوبين وفق مواد قانونية جنا

بغداد اليوم - نينوى

أفاد مصدر امني، الخميس، بان مجموعة من عناصر داعش تسللت الى احدى القرى الكردية في قضاء مخمور شرقي مدينة الموصل.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "مجموعة من عناصر تنظيم داعش تسللت مساء الخميس، الى احدى القرى الكردية

بغداد اليوم ـ ديالى

طالب رئيس تحالف سائرون في محافظة ديالى، برهان المعموري، الخميس، القيادات العسكرية بالتدخل الفوري لإيقاف الهجمات الصاروخية التي تتعرض لها ناحية أبي صيدا وتوفير الحماية للأهالي.

وقال المعموري في بيان تلقته (بغداد اليوم)،

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