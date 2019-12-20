ترامب يسعى إلى تبرئته سريعاً في مجلس الشيوخ

2019/12/20 | 00:41 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} حضّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حلفاءه الجمهوريين، اليوم الخميس، على السيطرة بشكل صارم على مجريات محاكمته أمام مجلس الشيوخ وضمان تبرئته بشكل سريع، وذلك غداة قرار اتهامه في مجلس النواب.

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