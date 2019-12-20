جواد بولس - خدوش على صفحة هوية ملتبسة

2019/12/20 | 01:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جواد_بولس لا أكتب هنا مقالة علمية في مسألة الهوية الفلسطينية بكل تعقيداتها وتفرعاتها وما يعتريها من خضّات وتشوّهات محزنة؛ فكل ما في الأمر أنني أضع بعض "الخربشات" على صفحة تعاني، كما نشهد، بعض انكساراتها المؤلمة والمقلقة.فلسطين تاريخ من الملابسات المزمنةأشهد منذ سنوات كيف تتغير حياة الفلسطينيين بتسارع اسطوري؛ وأخالهم باتوا يعانون من اعراض فقر دم وطني مزمن، فيهابون، بسببه، سطوة المجهول ويلجأون......

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