2019/12/20 | 01:12 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكربولي يرفض ترشيح قصي السهيل او اي مرشح اخر لاتنطبق عليه شروط المتظاهرين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/20 | 01:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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