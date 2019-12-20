العراق : ترحيل جلسة حسم المرشح لرئاسة الوزراء الى الأحد .. وترجيح طلب تمديد المهلة

2019/12/20 | 02:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- عبدالحسين غزال -(أ ف ب) – حدد المسؤولون العراقيون في وقت متأخر الخميس مهلة جديدة تمتد حتى الأحد لتسمية مرشح لتكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة، مع انتهاء المهلة الدستورية، ووسط تخوف من دخول البلاد في المجهول في ظل استمرار الاحتجاجات رغم عمليات اختطاف واغتيال ناشطين.وفي غياب اتفاق بين الكتل البرلمانية على الشخصية التي ستوكل […]

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