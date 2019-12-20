محمد أبو قمر - أنا لا أعرف

2019/12/20 | 02:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_أبو_قمر لا أعرف ماذا يعنيه اليوم العالمي للإفتاء ، ولا أعرف أي نوعية من الفتاوي سيتم الاحتفال بها في هذا اليوم ، ولا أعرف ما هو شأن العالم علي اتساعه وتنوع الأديان فيه بل وتنوع المذاهب الاسلامية التي تختلف فتاويها بالضرورة بتخصيص يوم عالمي للإفتاء .وهل اليوم العالمي هذا يخص فقط الفتاوي الصادرة من دار الإفتا دون سائر الفتاوي التي أفتي بها كثير من المشايخ والفهاء ورجال الدين ؟؟!! ، إذا كان الأمر كذلك وب......

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