فاطمة ناعوت - الغرابُ الجميلُ … المجنيُّ عليه!

2019/12/20 | 02:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاطمة_ناعوت اليمامة: جميلة.الفراشةُ: رقيقة.البومة: شؤم.الغرابُ: أعوذ بالله! هكذا نصنِّفُ الكائناتِ ونمنحُها ألقابًا ونعوتًا ومناقبَ، من خلال ثقافتنا البشرية، التي لا تعني لتلك الكائنات شيئًا.الفراشةُ جميلة لأننا نقرنُها بالزهور، لكنها في الأخيرة حشرةٌ تتطابق تشريحيًّا مع الذبابة التي نحتقرُها.واليمامةُ التي يشبِّه بها الشاعرُ حبيبتَه، طائرٌ لا يختلفُ ريشةً عن البومة التي نكرهها لأننا لا نستطيع تحمّل ......

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