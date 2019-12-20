2019/12/20 | 07:34 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الامين العام لحركة عصائب أهل الحق في العراق قيس الخزعلي عن طلب ارسله الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، لتسل...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب طلب نصف احتياطي نفط العراق مقابل إعادة الاعمار) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب طلب نصف احتياطي نفط العراق مقابل إعادة الاعمار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).