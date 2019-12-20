ماهر الشريف - تاريخ الحركة الشيوعية في فلسطين 1919- 1948 - القسم الأول

2019/12/20 | 07:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ماهر_الشريف (بمناسبة مرور مئة عام على بروز أول نواة "شيوعية" في فلسطين)تاريخ الحركة الشيوعية في فلسطين 1919- 1948(القسم الأول) في شهر تشرين الأول/أكتوبر الفائت، مرت الذكرى المئوية لبروز أول نواة "شيوعية" في فلسطين على أيدي بعض الثوريين اليهود، الذين قدموا إلى البلاد في إطار الهجرات الصهيونية، وكانوا واقعين تحت تأثير ما سمّي بـ"الصهيونية الاشتراكية"، أو "البروليتارية".ومنذ تحرر ت......

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