بالصور | مبادرة بيئية لزراعة عشرة آلاف شجرة بجبل رانية

2019/12/20 | 08:51 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك في الحملة العشرات من الناشطين ومحبي البيئة وعشرات المؤسسات الحكومية والأهلية – صورة: كوردستان 24

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