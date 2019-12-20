بدون بصمات.. ابن زايد دفع ملايين الدولارات لتنفيذ هذه المهمة

2019/12/20 | 09:07 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دفع محمد بن زايد ملايين الدولارات لأجل تبييض سمعة الإمارات في الأمم المتحدة عبر استئجار مساعد ثان للسفيرة الأمريكية السابقة بالأمم المتحدة، سامنثا با...

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