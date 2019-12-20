بريطانيا ترفض استفتاءً جديداً في اسكتلندا

2019/12/20 | 09:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفضت الحكومة البريطانية مطالبة رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستويرجون، بإجراء استفتاء جديد على الاستقلال بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

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