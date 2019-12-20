دراسة: الحمية النباتية تهدد الدماغ

2019/12/20 | 09:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دراسة حديثة شملت 172 نباتيا، أن حوالي خُمس المشاركين النباتيين يعانون من نقص خطير من فيتامين بي.

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