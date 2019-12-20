العثور على ’’جثة’’ شخص اثيوبي قُتل في مكة

2019/12/20 | 09:16 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

فتحت شرطة مكة المكرمة تحقيقا في حادث العثور على وافد إثيوبي مقتول بطعنة في منطقة الرقبة في إحدى المزارع على طريق الليث.

وحسب وسائل الإعلام المحلية: "ورد بلاغ من مواطن يفيد بأنه أثناء دخوله لمزرعته وجد أحد العاملين لديه من غير التابعين له، ومن الجنسية الإثيوبية متوفى وعلى جثته آثار طعنة بالرقبة، ودمه سائل".

وانتقلت الجهات الأمنية والهلال الأحمر إلى موقع البلاغ، حيث وجد المقيم في إحدى المزارع ممددا على الأرض ومطعونا في الرقبة.

وأكد الهلال الأحمر وفاة المواطن الإثيوبي، فيما تحقق الجهات الأمنية بملابسات القضية لكشف دوافع الجريمة، والقبض على الجاني.

بغداد اليوم - متابعة

صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي، لصالح الجزء الأول من الميزانية الفدرالية لعام 2020، قبل أن تحال للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتوقيعها.

ونالت الميزانية تأييد 71 عضوا من أعضاء مجلس الشيوخ، فيما صوت ضدها 23 عضوا.

ويشمل الجزء الأ

بغداد اليوم- متابعة

صوت البرلمان الألماني، الخميس (19 كانون الأول 2019)، بأغلبية كبيرة على تمرير قانون حظر حزب الله.

وقال ماتياس ميدلبرغ، المتحدث باسم حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المحافظ في البرلمان، في بيان صحفي إن "أنشطة حزب الل

بغداد اليوم – متابعة

أدى عبد المجيد تبون، الخميس (19 كانون الأول 2019)، اليمين الدستورية ليتولى مهامه رئيسا للجمهورية الجزائرية، في حفل رسمي جرى بقصر الأمم في العاصمة الجزائر.

وفاز عبد المجيد تبون (74 سنة) بنسبة 58,13 بالمئة&n

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