صحيفة بريطانية: طائرة مسيرة تحلق فوق مقر برهم صالح لدفعه إلى تكليف السهيل

2019/12/20 | 09:25 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مصادر مطلعة، الخميس، عن تحليق طائرة مسيرة (درون) للمرة الثانية فوق قصر رئاسة الجمهورية العراقية.فيما لاحظت أن تحليق الطائرة يأتي بالتزامن مع ضغوط يتعرض لها رئيس الجمهورية برهم […]

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