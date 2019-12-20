المالكي والأكراد رفضوا نظام الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات الجديد

2019/12/20 | 09:25 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مطالب شعبية بـ «دوائر متعددة» و «انتخاب فردي»! أكد النائب عن كتلة سائرون جواد حمدان، يوم الخميس، أن كتلة ائتلاف دولة القانون والقوى الكردية وبعض النواب رفضوا نظام الدوائر المتعددة […]

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