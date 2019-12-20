مصدر امني: اشتباكات مشتركة بين البيشمركة وداعش الارهابي في مخمور

2019/12/20 | 09:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - الموصل

أفاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بان "مجموعة من عناصر داعش تسللت الى احدى القرى الكردية في قضاء مخمور شرقي مدينة الموصل".

وقال المصدر

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