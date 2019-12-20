2019/12/20 | 09:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - صحة

أكدت منظمة الصحة العالمية تراجع عدد المدخنين الرجال لأول مرة على مستوى العالم، وذلك بعد حملات ضد التدخين على مدى عقود.

وحسب ما

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