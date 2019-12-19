2019/12/20 | 09:25 - المصدر: اليوم السابع

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأمم المتحدة تؤكد استعدادها لتحقيق المعايير الدولية بآليات الانتخابات فى العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع اليوم السابع الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/20 | 09:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع اليوم السابع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمم المتحدة تؤكد استعدادها لتحقيق المعايير الدولية بآليات الانتخابات فى العراق) نشر أولاً على موقع (اليوم السابع) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمم المتحدة تؤكد استعدادها لتحقيق المعايير الدولية بآليات الانتخابات فى العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اليوم السابع).