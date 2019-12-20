إذا شعرتَ بهذه الأعراض اطلب الإسعاف فورا

2019/12/20 | 09:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / شددت مؤسسة القلب الألمانية على ضرورة الاتصال بالإسعاف فور الاشتباه في الإصابة بأزمة قلبية؛ نظرًا لأن كل ثانية لها ثمنها مع مثل هذه الحالة الخطيرة.وأوضحت المؤسسة أن أعراض الإصابة بأزمة قلبية، تتمثل في: آلام الصدر الشديدة، التي تستمر لمدة أطول من 5 دقائق، وضيق التنفس، والتعرق الشديد، والغثيان.ويُعد كبار السن ومرضى […]

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