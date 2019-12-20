الرئيس الصيني يهدد من التدخل في شؤون هونغ كونغ وماكاو

2019/12/20 | 09:25 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

كشفت وسائل إعلام صينية، اليوم الجمعة، أن الرئيس الصيني شي جين بينغ، هدد كل الأطراف الخارجية التي تتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، وبالأخص في هونغ كونغ وماكاو.

وذكرت وسائل الاعلام ان تهديدات الرئيس الصيني، جاءت خلال مراسم الاحتفال بالذكرى العشرين لعودة ماكاو إلى الصين، وحفل تنصيب الحكومة الخامسة لمنطقة ماكاو الإدارية الخاصة.

وقال بينغ "عودة ​هونغ كونغ​ وماكاو إلى الوطن الأم، كانت معالجة شؤون المنطقتين الإداريتين الخاصتين من الشؤون الداخلية للصين، ولا يحق لأية قوى خارجية التدخل فيها".

وأشار إلى أن إرادة ​الحكومة الصينية​ والشعب في حماية السيادة الوطنية و​الأمن​ والمصالح التنموية قوية مثل الصخرة.

وأوضح أنه منذ أكثر من 30 عاما، أصبح نجاح ممارسة ​سياسة​ "دولة واحدة ونظامان" معترفا به عالميا، لافتا إلى أهمية تحسين هذه ​السياسة​ بشكل مستمر، بفضل ذكاء الشعب الصيني وجهوده، مضيفا أن خطا نهضة الأمة الصينية لا يمكن وقفها.

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