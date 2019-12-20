رئيس وزراء استراليا يعتذر لقضاء عطلته أثناء ازمة احتراق بلاده

2019/12/20 | 09:25 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الاخباريةأعرب رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، الذي واجه انتقادات واسعة لقضائه وأسرته عطلة في هاواي خلال مرور بلاده بأزمة حرائق غابات غير المسبوقة وموجة...

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