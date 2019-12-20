للمرة الثانية .. طائرة مسيرة تحلق فوق قصر رئاسة الجمهورية لترشيح

2019/12/20 | 09:25 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - الاخباريةكشفت مصادر مطلعة، الخميس 19 ديسمبر (كانون الأول)، أن طائرة مسيرة (درون) حلقت للمرة الثانية فوق قصر رئاسة الجمهورية العراقية.ولاحظت المصادر أن تحليق الطائرة...

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