قوات امنية تطوق معقل الاحتجاجات بالناصرية وعمليات واسعة باقضية ذي قار

2019/12/20 | 09:25 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ذي قار انطلقت قوه امنيه مشتركة من جميع تشكيلات شرطة ذي قار القتالية والاستخبارية والجنائية والفنية في أكبر انتشار واسع لها في مربع الحبوبي.مركز مدينة الناصرية .وتزامن ذلك مع انطلاق حملات امنيه مماثله بجميع انحاء ذي قار حسب امر قائد شرطة ذي قار .و ضربت القوة طوقين امنين على مداخل ومخارج ساحة الحبوبي .التي يتواجد فيها المتظاهرين السلميين .جاء ذلك حسب امر قائد شرطة ذي قار العميد الحقوقي ريسان كاصد الابراهيمي .وتولى العميد رسول الجابري معاون قائد الشرطة الاشراف والإدارة على إعادة انتشار القوات الأمنية الى جانب كبار ضباط المديرية و مركز التنسيق المشترك والعمليات وامري القواطع الأمنية .وشرعت مفارز مختلطة من الكلاب البوليسية، بفحص وتفتيش كل المداخل والازقة المؤديه الى ساحات الحبوبي .بينما انتشرت مفارز أخرى من أفواج الطوارئ والقوات الساندة على شكل مفارز ودوريات راجله في جميع الاتجاهات في مركز المدينة .وتم توزيع دوريات النجدة في أماكن المرابطة مصحوبة بدوريات الافواج وبإمرة ضباط النجدة .رافق ذلك توجيهات قائد الشرطة العميد الابراهيمي بتكثيف العمل الاستخباري في السيطرات ، حيث تم التنسيق مع دوريات الجمارك بتسيير دوريات مشتركة على حدود المحافظة .وعلى صعيد ذي صله ، تحركت قوات امنيه مختلطة في قضاء الجبايش والرفاعي والقلعه وقضاء الشطرة وسوق الشيوخ لتنيفذ ممارسات امنيه حيث نصبت السيطرات وتم تسيير دوريات راجله وأخرى الية في الأماكن المهمة والمحورية في الاقضية لبسط الامن في المدن والاقضيه .

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