قيادي في الحكمة: حجم التدخل في الوطن والفرض عليه أكبر من أي وقت مضى

2019/12/20 | 09:27 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قال القيادي في تيار الحكمة الوطني، بيغ أبو كلل، أن "حجم استباحة الوطن والتدخل في شؤونه وسلب إرادته والفرض عليه أكبر من أي وقت مضى!".

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