وزارة الصحة السعودية تحذر من المخاطر الصحية للزيوت المهدرجة

2019/12/20 | 09:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… اكدت وزارة الصحة السعودية عن إيقاف استخدام الزيوت المهدرجة بدءا من العام المقبل 2020، مشيرة الى مبادرات لتقليل نسبة الملح والسكر في الأغذية.وقال توفيق الربيعة وزير الصحة السعودي ، في تصريح صحفي إنه سيتم إيقاف استخدام الزيوت المهدرجة في الأغذية في العام المقبل 2020.وبين الربيعة، أن الوزارة لديها العديد من المبادرات منها […]

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