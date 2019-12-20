2019/12/20 | 09:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصرار السياسيين على اخطائهم بحق الشعب اصبح خطيئة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جمال الكربولي : ارفض ترشيح قصي السهيل لرئاسة الحكومة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جمال الكربولي : ارفض ترشيح قصي السهيل لرئاسة الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).