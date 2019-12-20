بي إم دبليو تجهز موديلاتها بنظام أندرويد أوتو

2019/12/20 | 09:35 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة بي إم دبليو تجهيز موديلاتها بنظام أندرويد أوتو، اعتباراً من منتصف العام المقبل.وأوضحت الشركة الألمانية أن أصحاب سياراتها سيتمكنون من توصيل هواتفهم الذكية، التي تعمل بنظام أندرويد، […]

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