بتجربة علمية أبهرت الجمهور كيميائية ملكة جمال اميركا

2019/12/20 | 09:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… توجت الكيميائية كاميل شراير (24 عاما)ملكة جمال ولاية فرجينيا بلقب ملكة جمال أميركا لعام 2020، وحصلت على منحة دراسية قدرها 50 ألف دولار.وفي حفل أقيم في منتجع وكازينو “موهيغان صن” في أونكاسفيل بولاية كونيتيك مساء الخميس، تغلبت طالبة الصيدلة في جامعة كومنولث فرجينيا على 50 متسابقة أخرى مثلن 50 ولاية والعاصمة واشنطن.ويأتي […]

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