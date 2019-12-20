2019/12/20 | 09:38 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت ممثلة الامين العام للامم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، استعداد الأمم المتحدة لتحقيق المعايير الدولية بآليات الانتخابات في العراق....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تأكيد اممي على الاستعداد لتحقيق معايير دولية لآليات انتخابات العراق) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تأكيد اممي على الاستعداد لتحقيق معايير دولية لآليات انتخابات العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).