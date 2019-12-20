2019/12/20 | 09:45 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفجرت خلافات كبيرة داخل البيت الاجرامي والذي حرض على الفوضى والقتل والدمار تحت يافطة التظاهرات والاعتصامات بدعم امريكي سعودي ، واخذ حتى الاشقاء يتهم احدهما الاخر بالعمالة وهاهي رائحتهم العفنة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شقيق منتظر الزيدي يعترف ان شقيقه قتل مصور الحشد الشعبي الشهيد احمد المهنا ..) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شقيق منتظر الزيدي يعترف ان شقيقه قتل مصور الحشد الشعبي الشهيد احمد المهنا ..) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).