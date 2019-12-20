المستقلة تنشر السيرة الذاتية للمرشح المثير للجدل “قصي السهيل”

2019/12/20 | 09:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- “المستقلة” تنشر السيرة الذاتية لـ وزير العليم العالي “قصي السهيل” المثير للجدل ، والمرشحعن تحالف البناء لشغل منصب رئيس الحكومة العراقية القادمة .البيانات الشخصية : الاسم الثلاثي واللقب : قصي عبد الوهاب عبود السهيل.محل وتاريخ الولادة: العراق، البصرة1965/4/2 ، الوظيفه الحاليه: وزير التعليم العالي والبحث العلمي .الجنسية: عراقي.الحالة الزوجية: متزوج ولدي […]

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