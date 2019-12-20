2019/12/20 | 09:47 - المصدر: بغداد اليوم

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النفط تعلن إطلاق أكثر من 1000 فرصة عمل لمحافظة ذي قار

يتبع.



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